Coupang Registered (A) Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Analysteneinschätzung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten Coupang einmal mit "Gut" bewertet, keine neutrale Einschätzung abgegeben und das Rating "Schlecht" nicht vergeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 16,37 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 22,17 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 20 USD. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Meinungen zu Coupang geäußert wurden. Auch die Kommentare in den letzten Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf diesen Informationen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und hält die Aktie von Coupang bezogen auf die Anlegerstimmung für angemessen bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Coupang liegt bei 43,82 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,44, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit erhält das Coupang-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität im Netz zeigt nur eine schwache Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Coupang daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

