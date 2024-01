Coupang Registered (A) Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen von Banken auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet widerspiegeln. Bei Coupang zeigt die Anzahl der Beiträge und Diskussionen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt stabil, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Coupang bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Analysten bewerten die Coupang-Aktie ebenfalls als "Gut", basierend auf Bewertungen von 18 Analysten, von denen 1 eine positive Einschätzung abgegeben hat. Obwohl im letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 20 USD, was einer erwarteten Steigerung von 37,65 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt hingegen eine negative Entwicklung der Aktie. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen Abweichungen nach unten auf, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index ordnet die Coupang-Aktie als neutral ein, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Der RSI7-Wert von 92,31 deutet auf eine schlechte Empfehlung hin, während der RSI25-Wert von 66,27 zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird daher ein schlechtes Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators vergeben.