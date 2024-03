Coupang Registered (A) Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Stimmung und das Interesse für Coupang in den sozialen Medien haben sich laut einer Analyse in den vergangenen Wochen kaum verändert. Aus diesem Grund wird die Aktie von den Experten als "neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität. Somit erhält Coupang auch in diesem Bereich eine "neutral" Bewertung.

Bei der Betrachtung der sozialen Plattformen haben Analysten überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Coupang festgestellt. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen von den Nutzern aufgegriffen. Aufgrund dieser Beobachtungen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Coupang-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,8 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 18,53 USD weicht somit um +10,3 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet wird. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einer Abweichung von +16,69 Prozent ein "gut" Rating.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Coupang liegt bei 49,68, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 21,77 eine "gute" Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird somit die Gesamteinschätzung der Coupang-Aktie als "gut" bewertet, basierend auf der technischen Analyse.