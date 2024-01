Coupang Registered (A) Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Vivani Medical":

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Coupang-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analysten eine Bewertung für die Coupang-Aktie abgegeben, wobei alle Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Coupang beträgt 20 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 25 Prozent vom letzten Schlusskurs (16 USD) aus zeigt. Demnach wird eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier abgeleitet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Coupang zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (54,27 Punkte) als auch der RSI25 (44,87 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Einstufung für das Wertpapier.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, jedoch hat in den letzten Tagen die negative Diskussion über das Unternehmen zugenommen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.