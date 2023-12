Mit Country Garden Services wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt ein neutrales Bild für die Country Garden Services-Aktie. In den letzten 30 Tagen gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität blieb im Vergleich zum üblichen Niveau unverändert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Country Garden Services-Aktie beträgt 37,76, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 von 49,54 über einen Zeitraum von 25 Tagen führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 9,74 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,99 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -28,23 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 liegt bei 7,17 HKD, was zu einem Abstand von -2,51 Prozent führt und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Die Gesamtbewertung basierend auf der technischen Analyse ist somit neutral.

Im Branchenvergleich erzielte die Country Garden Services-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -71,51 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt nur um -28,34 Prozent, was zu einer Underperformance von -43,17 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Immobilien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -27,85 Prozent erzielte, liegt die Country Garden Services-Aktie mit einer Unterperformance von 43,66 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.