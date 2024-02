Country Garden Services tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) der Country Garden Services zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 29,51, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 56, was als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich zur "Immobilien"-Branche liegt die Rendite der Country Garden Services bei -66,32 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche ist die Rendite mit -38,34 Prozent deutlich niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Country Garden Services-Aktie von 5,59 HKD am letzten Handelstag um 31,41 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6 HKD liegt mit einem Unterschied von -6,83 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Country Garden Services wird auch betrachtet. Während die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren, wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild für die Country Garden Services, mit überverkaufter Situation, niedriger Rendite im Branchenvergleich und negativer Stimmung der Anleger.