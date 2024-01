Country Garden Services Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig in der technischen Analyse von Aktien verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Aktuell liegt der RSI-Wert für Country Garden Services bei 38,42, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausweitung der relative Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 68, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt dies eine Gesamteinstufung des RSI von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen bei Country Garden Services. Weder gab es Auffälligkeiten in den sozialen Medien noch signifikante Unterschiede in der Diskussionsstärke. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet, was zusammenfassend zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie von Country Garden Services im Vergleich zu anderen Aktien im Immobiliensektor eine Rendite von -71,51 Prozent erzielt hat, was 38,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies liegt die Aktie aktuell 38,19 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass die 200-Tage-Linie der Aktie aktuell bei 9,34 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 6,52 HKD liegt. Dies führt zu einem Abstand von -30,19 Prozent und einer Einstufung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Wert von -6,99 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse von "Schlecht".