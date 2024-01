Country Garden Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Anzahl der Bewegungen ins Verhältnis setzt. Der RSI für Country Garden liegt bei 60,87, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und für Country Garden liegt der RSI bei 64, was auch auf eine neutral Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Country Garden in den Social Media. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie können anzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. Für Country Garden wurde deutlich mehr als üblich diskutiert, und die Aufmerksamkeit steigt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den Social Media zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Country Garden eingestellt waren. Es gab an fünf Tagen hauptsächlich negative Themen, und an einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Country Garden eine insgesamt negative Bewertung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Country Garden-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,24 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,68 HKD) weicht um -45,16 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine negative Bewertung ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,77 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls eine negative Bewertung. Insgesamt erhält die Country Garden-Aktie daher in der einfachen Charttechnik eine schlechte Bewertung.