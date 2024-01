Country Garden Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit hilft, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Country Garden-Aktie liegt der RSI-Wert der letzten 7 Tage bei 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert (57,69) neutral, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung für Country Garden führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Country Garden in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wodurch auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung für Country Garden resultiert.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,72 HKD der Country Garden-Aktie mit -41,46 Prozent Entfernung vom GD200 (1,23 HKD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch in Bezug auf den GD50 liegt der Kurs mit 0,77 HKD und einem Abstand von -6,49 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Diese Faktoren führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses von Country Garden.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen über Country Garden besonders negativ diskutiert. Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Anleger größtenteils negativ eingestellt sind. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.