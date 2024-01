Country Garden Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Für die Country Garden-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 81,82, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 64,44 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Country Garden-Aktie mit einem Kurs von 0,66 HKD derzeit -15,38 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -47,62 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zudem wurde die Country Garden-Aktie in den Diskussionen zunehmend beachtet, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zur Country Garden-Aktie geäußert, und in den letzten Tagen konzentrierte sich der Meinungsmarkt hauptsächlich auf negative Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich also ein negatives Bild für die Country Garden-Aktie, basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und den Diskussionen der Anleger.