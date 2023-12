Country Garden Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Country Garden betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 57,89 Punkte, was bedeutet, dass Country Garden weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,69, was auch zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Country Garden verläuft derzeit bei 1,39 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,74 HKD liegt, was einem Abstand von -46,76 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,81 HKD ergibt sich eine Differenz von -8,64 Prozent. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für Country Garden in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet ebenfalls auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Country Garden diskutiert, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Country Garden auf Basis dieser Analysen eine Gesamtbewertung von "Schlecht".