Country Garden Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Country Garden in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Allerdings wurde über Country Garden mehr als üblich diskutiert und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Country Garden derzeit bei 1,29 HKD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,73 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -43,41 Prozent entspricht, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Wert von 0,79 HKD um -7,59 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt fällt der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher ebenfalls "Schlecht" aus.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Country Garden wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen, während überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Country Garden-Aktie beträgt aktuell 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Country Garden somit ein "Schlecht"-Rating.