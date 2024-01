Country Garden Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI für Country Garden einen Wert von 100, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Für den RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 63, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher das Rating "Schlecht".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt und somit erhält die Country Garden-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -44,7 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um Country Garden auf sozialen Plattformen war überwiegend negativ, jedoch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.