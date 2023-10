Country Garden-Aktie: Tiefer geht immer!

Die Country Garden-Aktie (WKN: A0MNX4) rutschte am Dienstagmorgen mit einem Minus von fast 12% tief in den Kurskeller und setzte damit ihren dramatischen Abwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Jahren hat das Papier des chinesischen Immobilienkonzerns sage und schreibe über 90% seines Werts eingebüßt. Was war diesmal der Auslöser des Kurssturzes?