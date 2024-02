Country Garden Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse der Country Garden-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,2 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,63 HKD liegt, was einer Abweichung von -47,5 Prozent entspricht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs der Aktie der letzten 50 Handelstage bei 0,76 HKD, was einer Abweichung von -17,11 Prozent zum gleitenden Durchschnitt entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, sowohl langfristig als auch kurzfristig.

Die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Wochen deuten darauf hin, dass die Meinungen zu Country Garden überwiegend negativ sind. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität in den Diskussionen über die Aktie stark ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Country Garden weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI für die letzten 25 Tage ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die RSI der Aktie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Aktie von Country Garden sowohl aus charttechnischer als auch aus Anleger- und Stimmungssicht als "Neutral" eingestuft wird.