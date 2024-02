Country Garden Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Country Garden wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 61,54 Punkten, was darauf hindeutet, dass Country Garden weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich mit dem RSI25, der bei 60,87 liegt. Demnach erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume.

Bei der Betrachtung der Stimmung und des Buzz in den sozialen Medien zeigte sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Country Garden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Country Garden-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,17 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,67 HKD weicht somit um -42,74 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,75 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,67 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, und auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In Zusammenfassung erhält die Country Garden-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der genannten Kriterien.