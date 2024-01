Country Garden Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktienkurse von Country Garden wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Die Analysten haben die Kommentare in den sozialen Medien über Country Garden untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, welcher das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell weist der RSI für Country Garden einen Wert von 100 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit mit "Schlecht" bewertet wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Die technische Analyse vergleicht zudem den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -44,7 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Country Garden-Aktie somit ein durchweg "Schlecht"-Rating aufgrund der negativen Stimmungslage, der überkauften Position im Relative Strength Index und der charttechnischen Bewertung.