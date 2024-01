Country Garden Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Der RSI der Country Garden liegt bei 60,87, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher auch als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Country Garden eingestellt waren. An fünf Tagen dominierten negative Themen die Diskussion, während es keine positiven Diskussionen gab. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Country Garden daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Country Garden-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,24 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,68 HKD weicht damit um -45,16 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,77 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-11,69 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Country Garden-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Country Garden in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Country Garden wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.