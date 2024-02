Country Garden Aktie: Aus, Aus, Aus!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Country Garden von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht", so die Schlussfolgerung der Redaktion.

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anhand der Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtbewegung. Der RSI von Country Garden liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 69, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Country Garden-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,17 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,62 HKD weicht somit um 47,01 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,75 HKD eine Abweichung von 17,33 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Country Garden. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die geringere Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Aktie von Country Garden daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den Relative Strength Index, die technische Analyse als auch das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.