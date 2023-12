Country Garden Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Country Garden liegt bei 61,11, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 48,15 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz kann Country Garden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Country Garden in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Country Garden wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Country Garden derzeit auf 1,44 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,78 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -45,83 Prozent und führt somit zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,81 HKD, was zu einer Einordnung als "Neutral" führt. Die Gesamtnote lautet daher "Neutral".