Countplus Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen lassen. Die Stimmung für Count hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Count vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Count beträgt 60 und der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 60, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating von "Neutral".

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Count eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Count daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Count-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser beträgt aktuell 0,6 AUD, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt wird die Count-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.