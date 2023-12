Countplus Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Stimmung und die Frequenz der Diskussionen in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Count gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie von uns als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen. Der RSI von Count liegt bei 61,54, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit 55 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält Count daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Count derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,57 AUD, während der Kurs der Aktie (0,645 AUD) um +13,16 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Count. Daher wird die Aktie von uns mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Anleger-Sentiment für die Count-Aktie als "Neutral" eingestuft wird.