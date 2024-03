Countplus Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Count wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Count-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Count auf dieser Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um Aktien, werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern bestimmt. Bei Count zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Count bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, jedoch unterhielten sie sich in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Count. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Count-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,57 AUD, was einem Unterschied von -6,56 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 0,57 AUD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -10,94 Prozent entspricht. Dadurch erhält Count insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.