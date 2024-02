Countplus Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen führen. Bei der Analyse von Count haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt und bewerten dies als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, daher bewerten wir das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral".

Die Stimmung in den sozialen Medien kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die Aktienkurse beeinflussen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Count auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, weshalb wir die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" einstufen.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Count als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Count-Aktie ergibt sich ein Wert von 50 für den RSI7 und 51,72 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Count-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 0,6 AUD. Dies liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 0,66 AUD, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,67 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Count-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.