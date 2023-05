- Countdown zur Entscheidung: Was erwartet die TUI-Aktie in 2 Tagen?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie konnte am Freitag um fast 4 % zulegen und die Marke von 6 Euro überwinden. Dies könnte ein Befreiungsschlag für das Unternehmen an den Aktienmärkten sein, da der Kurs in letzter Zeit sehr schwach war. Ein wichtiger Faktor wird jedoch das Zwischenergebnis des laufenden Geschäftsjahres sein, welches die Reisegesellschaft am 10. Mai präsentieren wird. Die Kapitalmaßnahme vor einigen Wochen hat bei Analysten gemischte Gefühle hinterlassen, jedoch hat das Geld aus der Maßnahme dazu beigetragen, dass die Schulden gegenüber dem Bund beglichen werden konnten und somit die Bilanz verbessert wurde.

Zusammenfassung:

– TUI-Aktie stieg um fast 4%, was als Befreiungsschlag gesehen werden kann

– Das Zwischenergebnis zum laufenden Geschäftsjahr wird am 10. Mai bekannt gegeben

– Durch eine Kapitalmaßnahme vor einigen Wochen...