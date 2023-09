Der Countdown für Hydrogen Technology Expo Europe - die weltweit größte Messe für Wasserstoff- und Kohlenstoffabscheidung - läuft

Bremen, Deutschland (ots/PRNewswire) -Der Countdown für die weltweit größte Fachveranstaltung für Wasserstofftechnologie, die Hydrogen Technology Expo Europe, die am 27. und 28. September in der Messe Bremen stattfinden wird, läuft. Die dritte Ausgabe der jährlich stattfindenden Veranstaltung ist komplett ausverkauft und es werden mehr als 550 Aussteller aus der ganzen Welt vertreten sein. Damit hat sie sich als die führende Plattform für die neuesten Fortschritte bei kohlenstoffarmen Wasserstofftechnologien und -lösungen etabliert.Die Vorfreude steigt, denn es werden mehr als 10.000 Fachleute aus der Industrie, Forscher, Investoren und Interessenvertreter erwartet, was die Veranstaltung zu einer unverzichtbaren Gelegenheit für alle macht, die sich über die neuesten Lösungen im Bereich der sauberen Energie informieren möchten. Mit ihrer jährlichen Präsenz in Bremen hat sich die Hydrogen Technology Expo Europe zum Pflichttermin des Jahres im Bereich der Wasserstoffenergie entwickelt.Die Veranstaltung bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, die neuesten Innovationen von branchenführenden Lösungsanbietern zu erleben. Namhafte Unternehmen wie Siemens Energy, Air Liquide, Baker Hughes, Evonik, Air Products, ABB, E.ON, Shell, Aramco und ExxonMobil werden ihre neuesten Beiträge zu diesem Thema vorstellen und damit ihr Engagement für die Gestaltung der Zukunft der Wasserstofftechnologie demonstrieren.Charlie Brandon, der Direktor des Events, drückte seine Vorfreude auf die diesjährige Ausgabe aus: „Das diesjährige Event wird unser bisher größtes sein! Der Erfolg des letzten Jahres und die stark gestiegene Nachfrage nach Ausstellerflächen zeigen das wachsende Interesse und die Bedeutung des Wasserstoffsektors. Mit über 200 neuen Ausstellern in diesem Jahr und einer Gesamtausstellungsfläche von 25.000 Quadratmetern Bruttofläche freuen wir uns darauf, alle Ende September in Bremen begrüßen zu dürfen."Neben der Hydrogen Technology Expo wird diese Veranstaltung zusammen mit der Carbon Capture Technology Expo und der Electric & Hybrid Aerospace Konferenz stattfinden. Diese dynamische Kombination macht den 27. und 28. September zu einer entscheidenden Zeit für Europa, da es sich um eine der größten Zusammenkünfte zur Vorstellung innovativer Technologien zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen in anspruchsvollen Sektoren wie der Stahl- und Zementproduktion, der Chemie- und Kunststoffverarbeitung, der Mobilität und der Luftfahrtindustrie handeln wird.Für Branchenexperten ist der Eintritt zu allen drei Veranstaltungen kostenlos. Alternativ können die Teilnehmer ihre Eintrittskarte aufwerten, um Zugang zu sechs gleichzeitig stattfindenden Konferenzen mit über 200 angesehenen Rednern aus der Branche zu erhalten. Weitere Informationen über die Hydrogen Technology Expo Europe und wie man sich dazu anmeldet, finden Sie auf der Website: www.hydrogen-worldexpo.comPresse- und Medienarbeit Kontakt:Declan Grant Declan@trans-globalevents.com (mailto:Declan@trans-globalevents.com)+44 1483 330 018Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2205510/Hydrogen_Technology_Expo_Europe.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2205509/Hydrogen_Technology_Expo_Europe.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-countdown-fur-hydrogen-technology-expo-europe--die-weltweit-groWte-messe-fur-wasserstoff--und-kohlenstoffabscheidung---lauft-301922695.htmlOriginal-Content von: Hydrogen Technology Expo Europe, übermittelt durch news aktuell