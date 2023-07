Countdown bei Nikola-Aktie: Nur noch wenige Tage!

Nikola zeigt aktuell eine Tendenz zur Aufwärtsbewegung. Trotz einer vorübergehenden Schwäche am Mittwoch und einem Rückgang am Dienstag, bleiben die Aussichten stabil. Ausblicksweise wendet sich der Fokus auf einen bevorstehenden wichtigen Tag, was die Spannung erhöht.

Nikola: Interessante Zukunftsperspektiven

Kürzlich wurde bekannt, dass Nikola als Lastkraftwagenhersteller eine Förderung von 42 Millionen Dollar erhalten wird. Dieses Geld soll den Bau von Wasserstofftankstellen in Kalifornien unterstützen. Im Vergleich zum Umsatz des Unternehmens stellt dies einen beachtlichen Betrag dar; der prognostizierte Ertrag für das laufende Jahr beträgt etwa 147 Millionen Dollar.

Für das kommende Jahr ist ein Anstieg des Umsatzes auf 522 Millionen Dollar vorgesehen, so die Schätzungen zu Nikolas Kennzahlen. Dennoch wird sowohl für...