Couchbase Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Couchbase wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 79,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass Couchbase überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen keine Anzeichen von Überkauf oder Überverkauf und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Couchbase konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, während die Veränderung der Anzahl der Beiträge eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen zeigt und daher mit "Schlecht" honoriert wird. Insgesamt erhält Couchbase daher in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6-mal eine "Gut"-, 1-mal eine "Neutral"- und 0-mal eine "Schlecht"-Einschätzung für Couchbase abgegeben. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis führen. Allerdings erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 22,73 USD eine Entwicklung von -9,81 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 20,5 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Couchbase von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut" und insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.