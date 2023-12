Coty Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Britvic":

Die Coty-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten gemischte Bewertungen von Analysten erhalten. Von insgesamt 10 Bewertungen waren 4 positiv, 6 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Rating der Analysten für das Wertpapier liegt somit bei "Neutral". Die aktuellen Kursziele der Analysten ergeben einen Durchschnitt von 12,3 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -2,88 Prozent vom letzten Schlusskurs von 12,66 USD fallen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat die Coty-Aktie eine Rendite von 47,28 Prozent erzielt, was mehr als 106 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche für persönliche Produkte verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 659,14 Prozent, wobei Coty mit 611,86 Prozent deutlich darunter liegt. In dieser Kategorie wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr daher als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und die Meinungen der Anleger spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Coty auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Coty in den sozialen Medien aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) derzeit bei 9,38 liegt, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn man den RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 18, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung als "Gut".

