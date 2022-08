Coty Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Coty":

Der Coty-Kurs wird am 12.08.2022, 17:43 Uhr an der Heimatbörse New York mit 7.55 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Persönliche Produkte".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Coty mit einem Wert von 24,48 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Persönliche Produkte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,68 , womit sich ein Abstand von 20 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Coty im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Coty. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Dividende: Coty hat mit einer Dividendenrendite von 9,63 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2118.42%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Persönliche Produkte"-Branche beträgt -2108,79. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Coty-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.