Coty Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Aktie von Coty wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 588,01 insgesamt 1186 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Persönliche Produkte", der bei 45,74 liegt. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Der aktuelle Kurs von 13,16 USD liegt mit einer Entfernung von +14,24 Prozent zum GD200 (11,52 USD) im "Gut"-Bereich. Auch der GD50, der bei 12,21 USD liegt, signalisiert mit einem Abstand von +7,78 Prozent ein "Gut"-Signal. Insgesamt wird der Aktienkurs von Coty als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was die Dividende betrifft, so zeigt sich bei Coty eine negative Differenz von -3,07 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte". Diese Dividendenpolitik wird daher von Analysten als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Coty in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,03 Prozent. Dies steht jedoch im Kontrast zu einem Anstieg von durchschnittlich 133,61 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der Branche "Persönliche Produkte", was einer Underperformance von -105,58 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 81,58 Prozent verzeichnete, liegt Coty um 53,55 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.