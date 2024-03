Coty Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Coty":

Die Coty-Aktie wird auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 11,64 USD, während der aktuelle Kurs bei 11,65 USD liegt, was einer Abweichung von +0,09 Prozent entspricht. Ebenso erhält die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs (12,26 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-4,98 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite für Coty beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 2,17 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Coty überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich Anleger verstärkt über positive Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 46 liegt, was bedeutet, dass die Börse 46,46 Euro für jeden Euro Gewinn von Coty zahlt. Dieser Wert liegt 24 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 37 und führt daher zu einer Überbewertung der Aktie, die auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.