Coty Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig einen Kursrückgang erleben, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Coty heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 56,96 Punkten, was darauf hindeutet, dass Coty weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Coty weder überkauft noch überverkauft, mit einem Wert von 45,97, was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt erhält das Coty-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Persönliche Produkte) erscheint Coty aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 561,68, was einen Abstand von 1099 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,86 bedeutet. Daraus ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Bezüglich des Aktienkurses im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Coty mit einer Rendite von 25,22 Prozent mehr als 133 Prozent darunter. Die "Persönliche Produkte"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 680,93 Prozent, wobei Coty mit 655,72 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Coty-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 11,49 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,2 USD liegt, was eine Abweichung von +6,18 Prozent im Vergleich bedeutet. Somit erhält Coty auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+7,77 Prozent Abweichung). In Summe wird Coty auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.