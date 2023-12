Coty Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Coty":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet zu erfassen. Dieses langfristige Stimmungsbild kann einen guten Einblick in die allgemeine Stimmungslage geben. Im Falle von Coty wurde die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität untersucht, und es wurde festgestellt, dass es eine starke Aktivität gibt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 Mal eine positive Einschätzung, 6 Mal eine neutrale Einschätzung und 0 Mal eine negative Einschätzung für Coty abgegeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Coty vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 12,52 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -1,79 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 12,3 USD. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 52,38 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 liegt bei 28,16, was bedeutet, dass Coty hier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Betrachtet man das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), so liegt dieses aktuell bei 566,55, was 1110 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist.