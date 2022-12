Coty Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Für die Aktie Coty stehen per 19.12.2022, 20:11 Uhr 7.8 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Coty zählt zum Segment "Persönliche Produkte".

Wie Coty derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 9,63 % ist Coty im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte (2067,85 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2058,21 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Coty wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Coty-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Coty liegt im Mittel wiederum bei 11 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 7,94 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 38,54 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Coty insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Coty ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Coty-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 41,67, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

