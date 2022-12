Coty Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Coty":

Für die Aktie Coty aus dem Segment "Persönliche Produkte" wird an der heimatlichen Börse New York am 09.12.2022, 21:17 Uhr, ein Kurs von 8.02 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Coty einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Coty jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Coty aktuell 9,63. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2064,65 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte". Coty bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Coty-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 11 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 37,16 Prozent erzielen, da sie derzeit 8,02 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24,48. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Coty zahlt die Börse 24,48 Euro. Dies sind 23 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Persönliche Produkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31,98. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.