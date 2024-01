Coty Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Coty":

Der Aktienkurs von Coty verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,22 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 668,29 Prozent, was bedeutet, dass Coty im Branchenvergleich eine Underperformance von -643,08 Prozent verzeichnete. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 157,56 Prozent, wobei Coty um 132,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), beurteilt die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen. Der RSI von Coty liegt bei 64,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 43,6 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Investoren, die in die Aktie von Coty investieren, können derzeit bei einer Dividendenrendite von 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,13 Prozentpunkten erzielen. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Coty verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Coty daher in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Gut"-Rating.