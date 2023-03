Coty Aktie: Kursentwicklung und Prognosen für Investoren

Die Aktie von Coty Inc erzielte im vergangenen Jahr eine solide Rendite von 11,55 Prozent. Eindrucksvoller ist dabei noch der Vergleich mit anderen Unternehmen aus dem Consumer Defensive Sektor, da Coty Inc hier um stolze 24,85 Prozent über dem Durchschnitt liegt, welcher bei 8,68 Prozent liegt. Im Hinblick auf die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche Household & Personal Products, schneidet Coty Inc sogar noch besser ab: Der aktuelle Wert liegt bei beeindruckenden 83,98 Prozent über diesem Durchschnitt.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) – Chancen und Risiken

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coty Inc beträgt gegenwärtig 85.15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts- und Körperpflegeprodukte (KGV von 23.92) einen wesentlichen Anstieg bedeutet. Dieser Trend spiegelt eine Hochbewertung...