Coty Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Aktienkurs von Coty hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 28,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zur Branche "Persönliche Produkte" liegt die Rendite jedoch mit 98,59 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Coty liegt bei 57,61, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhalten wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Coty-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den letzten Tagen haben sich ebenfalls positiv um das Unternehmen gedreht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich jedoch im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen bleibt jedoch neutral. Insgesamt erhält die Coty-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.