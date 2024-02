Coty Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Coty":

In den letzten Tagen war die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit hat sich jedoch die Unterhaltung der Anleger auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Coty konzentriert. Als Ergebnis davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Coty derzeit bei 11,5 USD liegt, was bedeutet, dass der Aktienkurs (12,64 USD) um +9,91 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 12,13 USD, was einer Abweichung von +4,2 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Coty ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 588,01 auf, was 1181 Prozent über dem durchschnittlichen KGV der Branche "Persönliche Produkte" (45) liegt. Aufgrund des vergleichsweise hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher ein "Schlecht" in dieser Analysekategorie.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Coty-Aktie stattgefunden, von denen 3 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, liegt bei 12,67 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 0,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Coty somit ein "Neutral"-Rating basierend auf dieser Analyse.