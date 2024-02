Coty Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Coty":

Coty: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividende von Coty beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte (3,01 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Dies entspricht einer Differenz von 3,01 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Coty ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 588,01 auf, was 1181 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" (45,9). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der öffentlichen Meinung eingeschätzt werden. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Kommentare zu Coty überwiegend positiv waren und auch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die Analysteneinschätzung basiert auf insgesamt 5 Bewertungen für die Coty-Aktie in den letzten zwölf Monaten. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 12,93 USD, was einem Abwärtspotenzial von -0,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Coty basierend auf den genannten Analysepunkten.