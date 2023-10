Coty Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Coty":

Coty, ein Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte", wird als unterbewertet eingestuft. Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), liegt bei Coty deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt. Das Branchen-KGV beträgt 227,14, während Coty ein KGV von 153,34 aufweist, was einem Abstand von 32 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für Coty wird der 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, der aktuell bei 11,32 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,67 USD liegt deutlich darunter (-14,58 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,12 Prozent). Somit erhält die Coty-Aktie in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur "Persönliche Produkte"-Branche hat Coty in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -133,01 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien in dieser Branche sind im Durchschnitt um 179,41 Prozent gestiegen. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag Coty mit einer Rendite von 46,4 Prozent 21,65 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Coty in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analystenbewertungen für Coty sind insgesamt neutral. Von 11 Analystenbewertungen sind 5 "Gut", 6 "Neutral" und keine "Schlecht"-Meinungen. Im vergangenen Monat gab es 0 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 12,17 USD, was einem Aufwärtspotential von 25,81 Prozent entspricht. Daher wird Coty insgesamt als "Neutral"-Bewertung eingestuft.