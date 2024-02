Coty Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Coty":

Coty-Aktie: Dividende, Sentiment, Analysteneinschätzung und technische Analyse

Die Coty-Aktie zeigt im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte eine niedrigere Dividende von 0 %. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung um 3,01 Prozentpunkte niedriger liegt und die aktuelle Einstufung daher als "Schlecht" anzusehen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Coty verzeichnet werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Bewertungen für die Coty-Aktie abgegeben, wobei 2 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12,93 USD, was ein Abwärtspotential von -0,29 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie auf dieser Analysebasis.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Coty-Aktie derzeit bei 11,51 USD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der Abstand des Aktienkurses von 12,97 USD zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 12,15 USD wird als positiv bewertet und ergibt insgesamt ein "Gut"-Signal.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Coty-Aktie in Bezug auf Dividende, Sentiment, Analysteneinschätzung und technische Analyse.