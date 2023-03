Coty Aktie: Analyse des aktuellen Kursverlaufs

Indikatoren, die dem Trend folgen, können anzeigen, ob ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend liegt. Ein Beispiel hierfür ist der gleitende Durchschnitt. In unserem Fall betrachten wir den 50- und 200-Tage-Durchschnitt im Kontext der Coty-Aktie.

Angesichts des längerfristigen Durchschnittswerts von 8,33 USD in den letzten 200 Handelstagen hat die Coty-Aktie mit dem aktuellen Schlusskurs von 10,83 USD einen klaren Vorsprung (+30,03 %). Somit wird die Aktie als “gut” bewertet.

Das gleiche Bild ergibt sich beim kurzfristigeren Betrachtungszeitraum des 50-Tage-Durchschnitts: Mit einem Abstand von lediglich +1,25 % zum aktuellen Schlusskurs von ebenfalls 10,83 USD erhält die Coty-Aktie auch hier eine “neutral” Einstufung.

Coty Aktie: Wie lauten die aktuellen Kursprognosen?

Die Coty-Aktie wurde in den letzten drei Monaten...