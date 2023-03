Coty Aktie: Analyse des aktuellen Kursverlaufs

Die Analyse der charttechnischen Entwicklung von Aktien anhand ihrer gleitenden Durchschnitte kann dazu dienen, den gegenwärtigen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Betrachten wir hierbei den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Coty-Aktie für die letzten 200 Handelstage, welcher aktuell bei 8.26 liegt. Beachtenswert ist hierbei, dass der jüngste Schlusskurs (10.67 USD) deutlich darüber liegt (Unterschied von +29.11 Prozent). Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als “Gut” bewertet.

Nun stellt sich die Frage, wie es aussieht, wenn man den gleitenden Durchschnitt für eine kürzere Zeitspanne – in diesem Fall für die letzten 50 Tage – berechnet? Hierzu muss man feststellen, dass auch in diesem Zeitraum der letzte Schlusskurs (10.67 USD) nahe am gleitenden Durchschnitt (+0.99 Prozent Abweichung) liegt und...