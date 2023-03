Coty Aktie: Alle Augen sind auf das beeindruckende Wachstum gerichtet!

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Positionen weisen kurzfristig wahrscheinlich Kursrückgänge auf, während bei überverkauften Werten Kursgewinne möglich sind. In diesem Zusammenhang betrachten wir den RSI für Coty auf einer 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle RSI7 beträgt 78,92 Punkte und zeigt somit eine Überkauftheit des Wertpapiers an. Daher erhält das Wertpapier eine “Schlecht”-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der RSI25 des Coty-Aktienkurses weniger stark und weist daher weder Über- noch Überverkauf aus (Wert: 42,63). Somit wird das Wertpapier auch für den RSI25 als “Neutral” eingestuft.

Coty glänzt im Vergleich zur Konkurrenz

Coty verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine...