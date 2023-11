Cotta Aktie: Aus und vorbei!

Die Analyse von Sentiment und Buzz für die Cotta-Aktie ergibt ein neutrales Bild. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt die Diskussionsintensität keine signifikante Änderung, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cotta-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 504,62 JPY, während der Kurs der Aktie bei 479 JPY liegt, was zu einer Abweichung von -5,08 Prozent führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt hingegen eine Abweichung von +0,03 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI der Cotta-Aktie ergeben eine neutrale Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde ebenfalls analysiert und ergab eine neutrale Bewertung in den letzten zwei Wochen. Die überwiegend neutralen Themen, die von den privaten Nutzern diskutiert wurden, bestätigen diese Einschätzung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analyse von Sentiment, technischer Analyse und Anleger-Stimmung insgesamt zu einer neutralen Einstufung der Cotta-Aktie führt.