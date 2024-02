Costco Wholesale, tut es schon wieder!

Die Kommunikation im Netz spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei Costco Wholesale ist die Diskussionsintensität in den letzten Monaten jedoch gering, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Costco Wholesale daher eine "Schlecht"-Wertung aufgrund des Sentiments und des Buzz.

In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen eine Rendite von 0,6 Prozent auf, was 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung, da das Investment im Vergleich unrentabel erscheint.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Costco Wholesale bei 34, was über dem Durchschnitt der Branche liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine weitere "Schlecht"-Bewertung.

Die Meinungen der Anleger in sozialen Medien sind hingegen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 3 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung, während die anderen Faktoren zu einer überwiegend "Schlecht"-Bewertung für Costco Wholesale führen.