Costco Wholesale ist zurück!

Die Analysten bewerten die Aktie der Costco Wholesale auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten gaben 5 eine positive Bewertung, 2 eine neutrale und keine eine negative Bewertung. Es liegen keine Neuigkeiten von Analysten aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 565 USD, was einer Erwartung von -22,02 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 724,51 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Die Dividendenrendite für Costco Wholesale beträgt 0,6 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt von 0,84 Prozent liegt. Daher bewerten die Analysten die Dividendenpolitik ebenfalls als neutral.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 724,51 USD als positiv bewertet, da er um +25,3 Prozent über dem GD200 (578,23 USD) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 675,13 USD ein positives Signal, da der Abstand +7,31 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Costco Wholesale als positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Costco Wholesale zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Daher wird das Unternehmen in diesem Bereich als "Gut" eingestuft.