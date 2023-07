Costco Wholesale Quartalsbericht: Umsatz- und Gewinnprognosen für das dritte Quartal 2023

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

In weniger als 43 Tagen wird das Unternehmen Costco Wholesale, mit Hauptsitz in Issaquah, USA, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Doch was erwartet die Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen? Und wie hat sich die Aktie von Costco Wholesale im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 220,41 Mrd. EUR liegt der Termin der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen nicht mehr weit entfernt. Aktionäre und Analysten verfolgen gespannt dieses Ereignis, denn Analystenhäuser prognostizieren anhand von Datenanalysen ein leichtes Umsatzplus gegenüber dem Vorquartal. Während im dritten Quartal 2022 ein Umsatz von 48,35 Mrd. EUR erreicht wurde, wird nun ein Sprung um +3,70 Prozent auf 50,16 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +8,20% steigen und...